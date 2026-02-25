Acto por el 248° aniversario del nacimiento del General José de San Martín

Se llevó a cabo esta mañana el acto conmemorativo con motivo del 248° aniversario del natalicio del General Don José de San Martín.

La ceremonia tuvo lugar en el monumento que recuerda al Libertador en el parque de Mayo y contó con la presencia de diversas autoridades y funcionarios de la ciudad.

Participaron Luis Calderaro, jefe de Gabinete del Municipio; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Gisela Caputo y el Jefe de Estado Mayor, Coronel Néstor Edgardo Medina.

Calderaro sostuvo que “el General San Martín es una de las personas esenciales de nuestra patria y constituye la memoria viva de nuestras vísceras patrióticas; es la actualidad, es el espejo en donde nos debemos mirar y la utopía de la esperanza, de los tiempos por venir tanto en la patria grande, nuestro país, como en la patria chica, nuestra ciudad”.

“Su valentía, su capacidad y coraje de mando que despertó en él a muy temprana edad, su mito describen quién fue, su dimensión humana y en estos tiempos necesitamos que personas como San Martín nos inspiren. La grandeza se construye con humildad, sacrificio y justicia”, subrayó Calderaro.

“Que sus palabras, sus hechos, nos sirvan de faro, de guía”, puntualizó el funcionario.

También estuvieron presentes autoridades de la Asociación Cultural Sanmartiniana; Fuerzas de Seguridad; Fuerzas Armadas, Veteranos de Guerra de Malvinas; funcionarios; autoridades consulares, eclesiásticas y representantes de colectividades extranjeras.

San Martín, nacido el 25 de febrero de 1778 en la localidad correntina Yapeyú, dejó su impronta y un legado en la historia de Argentina. Además de ser una persona sumamente culta, militarmente resulta insoslayable mencionar que fue el creador del Regimiento de Granaderos a Caballo y que al mando de la jefatura del Ejército del Norte, concibió un plan de emancipación sudamericana.

Al General Don José de San Martín se lo reconoce como el Padre de la Patria y se lo valora como el principal héroe y prócer nacional.