Falta de balances e irregularidades contables: por qué la Justicia pidió veedores en la AFA

Luego de que la Asociación del Fútbol Argentino no entregara los balances financieros del 2025, la Inspección General de Justicia pide veedores en la institución. Aseguran que la AFA se resiste a entregar la documentación. Por ello, reclaman auditar los estados contables del 2025, así como también los números de la Universidad de la AFA. También consideran que debe auditarse todos los movimientos de la empresa TourProdEnter.

En lo que refiere a gastos en selecciones nacionales, el último balance presentado en 2024 apunta 39 mil millones de pesos, sin ningún desagregado del gasto de ese dinero.

La IGJ solicitó la documentación en los últimos meses, que la AFA fue entregando de manera parcial. Pero no hizo lo mismo con el balance del año pasado. Además, no solo están pidiendo datos sobre los gastos sino también por los ingresos. Quieren el detalle de todos los movimientos económicos de la AFA.

En los próximos días se designarán los veedores, de los cuales uno será un contador.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Justicia de la Nación que aseguró que la AFA se negó a entregar “la documentación requerida, a pesar que la IGJ le otorgó todos los plazos legales para regularizar su situación”. Al respecto, el ministerio que dirige Mariano Cúneo Libarona aclaró que “los veedores designados obtendrán y verificarán la información que no fue presentada”.

“Cabe destacar que el ente rector del fútbol argentino no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años, por lo que se desconoce el origen y destino cierto de los millones de dólares que ingresaron a la AFA y salieron de ella”, destacó el ministerio en el comunicado.

Entre otras irregularidades, profundizó el ministerio, la AFA intentó una mudanza a un predio de la Provincia de Buenos Aires que fue rechazada tras comprobarse que la sede social declarada era falsa. Se verificó que en el predio no existen instalaciones ni funciona la administración de la entidad, que continúa operando en la calle Viamonte 1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Además, no brindó información sobre la denominada ‘Universidad de la AFA’, que no se encuentra registrada”, explicó el organismo.

El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, ponderó también que “en las últimas semanas se ha dado a conocer públicamente la investigación de eventuales maniobras que podrían implicar el ocultamiento de importantes ingresos de AFA, los que habrían sido derivados a través de entidades ajenas —tanto locales como extranjeras— a la institución, sin pasar por su contabilidad, en violación a las normas legales vigentes y las estatutarias de la entidad". (con información de TN)