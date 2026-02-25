Empezó la reunión de la mesa chica de la CGT: ¿se vienen nuevas medidas?

La cúpula de la CGT mantenía desde las 15 una reunión de mesa chica para definir nuevas medidas contra la reforma laboral que se debatirá el viernes próximo en el Senado.

El encuentro tenía lugar en la sede de UPCN, donde el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, hacía de anfitrión. Convocaron los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello.

Ante la presión las propias bases y de sectores gremiales más duros como la UOM, Aceiteros y ATE, los dirigentes cegetistas no descartan definir nuevas medidas de fuerza después del paro general que concretaron el jueves 19 de febrero último, que fue el cuarto en la era de Javier Milei.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la CGT tienen en claro que, de aprobarse la reforma el viernes, se buscará hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

También se preparan otras alternativas como “accionar en tribunales” contra los capítulos de la reforma que la central considera inconstitucionales, como el impedimento del derecho a huelga, entre otros. (NA)