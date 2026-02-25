Cuánto pagará Argentina a EE.UU. para entrenar los pilotos de los F-16 comprados a Dinamarca

El Gobierno le pagará 33 millones de dólares a Estados Unidos para la instrucción a pilotos de los aviones cazas F-16 comprados a Dinamarca, anunció el Departamento de Guerra norteamericano. Los primeros seis aviones llegaron al país a principios de diciembre.

El Departamento de Guerra estadounidense anunció en la sección contratos: “Top Aces Corp., de Mesa, Arizona, se adjudicó un contrato a precio fijo de U$S33,193,783 para la capacitación de pilotos instructores de F-16″.

El organismo destacó: “Este contrato contempla la capacitación de pilotos instructores de F-16, lo que permite a los pilotos de países socios alcanzar una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de EE.UU.”.

El anuncio mencionó que “el trabajo se realizará en la Argentina y se espera que concluya para el 30 de junio de 2029”. Aclaró que “implica Ventas Militares Extranjeras a la Argentina”, que se trata de “una adquisición dirigida” y que “se están comprometiendo fondos para ventas militares extranjeras del año fiscal 2026 por un monto de US$22,754,462 al momento de la adjudicación”.

Los detalles de la inversión del Gobierno