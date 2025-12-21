El mensaje navideño viral del Papá Noel de la Fuerza Aérea: “Felicitaciones por los nuevos F-16”

En la previa a las fiestas de fin de año, la Fuera Aérea Argentina difundió un mensaje navideño protagonizado por Papá Noel, que no tardó en volverse viral.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el video fue lanzado a través de las redes sociales, luego del concierto de Navidad que tuvo lugar en el helipuerto del edificio Cóndor.

“La Fuerza Aérea Argentina dio a conocer un saludo muy especial que, en esta oportunidad, compartimos con toda la gran familia aeronáutica. ¡Gracias por acompañar a las Alas de la Patria!”, indicaron en redes sociales.

En las imágenes aparece Papá Noel a bordo de su trineo, con un mensaje navideño. “Torre de control, aquí Papá Noel solicitando permiso para aterrizar. Quería desearles una muy feliz Navidad a todos los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina y felicitarlos por la incorporación de los nuevos F-16 para defender los cielos de la patria”, comienza.

A" todos ustedes que son los verdaderos dueños del aire. Espero que hayan disfrutado de un hermoso concierto navideño", expresó Santa Claus. Tras repasar imágenes de la Fuerza Aérea, concluyó: “Felices fiestas, familia aeronáutica”. (NA)