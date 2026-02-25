El último pedido Marcelo Gallardo como entrenador de River

La expectativa del partido entre River y Banfield de este jueves pasa, más allá que por lo que depare el juego en sí, por la despedida de Marcelo Gallardo, quien decidió este lunes renunciar a su cargo de entrenador en medio de la crisis futbolística traducida en tres caídas consecutivas en el Torneo Apertura y una larga cadena de tropiezos que vienen desde hace bastante tiempo.

Seguramente será una noche teñida por el clamor popular y el tributo emocionado al Muñeco, que recibirá el calor de 85 mil almas presentes en un Monumental dispuesto a homenajearlo más allá de no haber podido lograr sus propósitos para este segundo ciclo.

Sin embargo, según trascendió, Gallardo no quiere ningún tipo de acto especial dentro del campo antes del partido, ni nada organizado por el club para la ocasión: ni plaquetas, ni menciones. De este modo, prefiere que su adiós contraste con el de Martín Demichelis, que sí tuvo ese tipo de condimentos.

Demás está decir que la multitud será la que arme su propio y espontáneo reconocimiento con cantos y banderas para la ocasión, en medio de un clima que tal vez demuestre hostilidad para con los jugadores, que están urgidos por los tres puntos para tomar un poco de aire en la tabla de posiciones.

"Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectado", dijo Gallardo en el video que se publicó en las redes sociales de River en la noche del lunes, cuando se comunicó la decisión del técnico.