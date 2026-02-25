“Te sentís ignorante”: Messi reveló una de las cosas por las que más se arrepiente

El astro argentino Lionel Messi, que se prepara de cara a su sexta participación en un Mundial, reveló cuál es una de las cosas de las que más se arrepiente: “Te hace sentir ignorante”.

En diálogo para el programa de Nahuel Guzmán, actual arquero de Tigres de México, compañero del rosarino en la Selección argentina durante algunos años, Messi confesó que “me arrepiento de muchísimas cosas, se los digo a mis hijos”.

Y detalló: “Tener educación, estar preparado, no haber aprendido inglés de chico. Tuve tiempo y no lo hice. Estuve en situaciones con personalidades increíbles, espectaculares y te sentís un ignorante, decís ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’”.

Por otra parte, habló acerca de cómo le pidió matrimonio a Antonela Roccuzzo, con quien se casó en 2017: “Llevábamos muchos años juntos, teníamos a Thiago y Mateo ya. Una vez fuimos a comer en Barcelona, pasamos la noche en un hotel y ahí fue donde se lo pedí, pero más o menos ya era como que tenía que ser. Fue romántico, pero también ‘poné la fecha’ porque iba a darse".

Otro de los temas que tocó fue el Mundial de Qatar 2022, donde consiguió su conquista más valiosa como futbolista al levanta la copa del mundo luego de una final para el infarto ante Francia que se definió por penales.

En este sentido, recordó el partido ante México, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos y que llegaba en un momento más que turbulento después de perder en el debut frente a Arabia Saudita.

“Si no ganábamos, prácticamente estábamos eliminados. Fuimos a jugar con miedo ese partido porque inconscientemente vos pensás en todo el proceso del que veníamos. Teníamos el miedo ese de perder y no pasar", confesó.

Aunque aseguró que su gol con el que abrió el marcador les permitió soltarse y liberarse: “Fue una liberación de todos lados. Volvimos al principio. Dependíamos de nosotros. La foto era otra”.

“El partido que nos empata Holanda, el de Francia. Nosotros como grupo estábamos muy fuertes. Con México fue decisivo para nosotros, fue el que más sufrimos”, cerró el astro rosarino.