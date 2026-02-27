La UNS detectó adulteraciones en productos alimenticios comercializados en Bahía Blanca

"El 90 % de las harinas de almendras que controlamos, vendidas a granel en comercios locales, están adulteradas", dijo la doctora Viviana Cambi, directora del Observatorio de Calidad Botánica de Alimentos y Fitoterápicos de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

El dato fue recolectado a partir de análisis realizados en varios comercios de Bahía Blanca.

"También encontramos adulteraciones en especias como pimentón, orégano y nuez moscada. Se utilizan reemplazos y/o agregados, que además de significar un fraude en sí, podrían ser perjudiciales para consumidores con determinadas intolerancias alimenticias", agregó la doctora Vanesa Pérez Cuadra.

En cuanto a ejemplos puntuales de adulterantes que hallaron en sus estudios, las investigadoras mencionaron por ejemplo que la harina de almendras, que naturalmente no presenta ningún tipo de almidón, se adultera con harinas de maíz o de arroz que sí poseen almidón como componente. También destacaron la frecuente presencia de salvado de trigo, en varias ocasiones teñido de verde, reemplazando un porcentaje variable de productos comercializados como orégano o ají molido. En estos últimos casos, mencionaron que, dependiendo del porcentaje de reemplazo, los productos podrían considerarse como falsificados según las reglamentaciones establecidas en el Código Alimentario Argentino (CAA).

Vistas al microscopio: a la izquierda, harina de almendras adulterada y a la derecha la genuina

"Las adulteraciones se observan, principalmente, en los artículos que se venden a granel y que no poseen rótulos completos. Los productos envasados en origen y correctamente rotulados raramente presentan fallas. Es decir que la presencia y legitimidad del rotulado, en relación a las normativas vigentes, es un elemento bastante determinante en cuanto a la calidad del contenido del envase", mencionaron las investigadoras.

Además, comentaron un caso particular muy actual relacionado con la cúrcuma: "Años atrás la cúrcuma era el adulterante por excelencia utilizado para reemplazar al azafrán. Hoy en día la cúrcuma tiene, por sí, un mercado de comercialización muy importante debido a la revalorización de sus propiedades principalmente antiinflamatorias. Es así que, han encontrado con frecuencia muestras de cúrcuma adulteradas con harina de maíz. También indicaron que se encuentran algunos contaminantes, como restos de malezas o partes de la planta misma que conforma el producto genuino pero que no están definidas dentro del CAA como parte del constitutiva del mismo. Cuando esta proporción es baja, se entiende como una contaminación accidental, regulada y permitida por el CAA, situación muy diferente a encontrar el reemplazo de una materia prima por otra, donde queda claramente expuesta una intención voluntaria de sustitución".

Restos de salvado de trigo en orégano

"Actualmente a nivel mundial, la alimentación ha revalorizado a los componentes vegetales y claramente se observa un aumento de productos a base de plantas en supermercados, almacenes naturales, etc. Más allá de que la elección de este tipo de productos sea por gusto personal, salud o un balance nutricional, es fundamental el resguardo de calidad de cada producto. En este contexto, optar por productos con rótulo completo y procedencia verificable constituye una medida esencial para el resguardo de la salud y para garantizar el derecho de la comunidad a una alimentación segura y de calidad", concluyeron. (UNS)