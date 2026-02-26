El gobierno de Estados Unidos respaldó nuevamente a la Argentina en el juicio por YPF

Se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos respaldó a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF y pidió que no declaren el desacato.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante la Corte de la jueza Loretta Preska en respaldo del país frente al pedido de sanciones promovido por los demandantes.

En el documento presentado, afirmaron: “El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.

En la misma línea, en el Departamento de Justicia de EE.UU. indicaron: “La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”.

Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respaldó de manera sistemática la posición de la República Argentina en esta causa..

“Este respaldo pone de relieve la solidez técnica y jurídica de las presentaciones efectuadas por el Estado argentino, sustentadas en principios reconocidos del derecho internacional y en el respeto a las normas que rigen las relaciones entre Estados y la inmunidad soberana”, remarcaron desde la Procuración del Tesoro.

En este sentido, agregaron: “Durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales”.

Y añadieron: “En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas. A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones”

En los últimos días, el Gobierno solicitó la suspensión del discovery ante la jueza Preska y, tras la negativa del tribunal, se encuentra en proceso de apelar esa decisión ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.

La jueza de New York, Loretta Prezka

Las partes ya presentaron sus argumentos dentro de los tiempos estipulados por el tribunal y la Argentina confía “en la razonabilidad del tribunal para rechazar un planteo desproporcionado e improcedente.”

Desde la Procuración del Tesoro expresaron que “el apoyo recibido a nivel internacional y la reacción natural de los mercados sobre la expectativa de la resolución del litigio confirman los fundamentos de la estrategia trazada por la defensa argentina.”

El proceso atraviesa una instancia clave. Se espera una decisión sobre la apelación de fondo, mientras permanecen pendientes otras dos apelaciones vinculadas a la entrega de las acciones de YPF y al proceso de discovery. (TN)