Falso testimonio: pidieron 9 años de prisión para la consejera Damiani

La acusación contra la consejera escolar Fiorella Belén Damiani, sospechada de falso testimonio agravado, pidió para ella una pena de prisión efectiva y su inmediata detención en caso de ser condenada.

Al turno de los alegatos, realizados hoy, el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado Juan Vitalini le reclamaron al juez Ricardo Gutiérrez, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 1, una pena de 9 años de cárcel para la joven.

El abogado Juan Vitalini representa a la querella.

La defensa, a cargo del abogado Sebastián Martínez, solicitó la absolución de su asistida o, subsidiariamente, que se le aplique el mínimo previsto por el Código Penal para el delito (prevé de 1 a 10 años de cárcel).

Terminada la audiencia, el juez Gutiérrez fijó la difusión del fallo para el miércoles próximo, a las 12.

Por el momento, Damiani se encuentra en libertad, tal como llegó al debate.

Antes de los alegatos se cerró la ronda testimonial con la declaración de una psicóloga que entrevistó a la chica.

La imputada, por su parte, decidió no continuar con la declaración que había iniciado el miércoles cuando, producto de una descompensación, debió suspender.

Damiani está acusada de falso testimonio agravado porque hace algunos años denunció a dos jóvenes (Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra) de haberla violado en una vivienda de Punta Alta.

Sin embargo, las imágenes del encuentro que uno de los hombres pudo guardar y rescatar de la nube (son cuatro videos) determinaron que la relación habría sido absolutamente consentida.

En consecuencia, Álvarez y Pereyra quedaron en libertad después de haber estado algunos días alojados en la DDI y zafaron de una casi segura condena a varios años de cárcel.