Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

22.5°

La ciudad.

El Municipio lanzó los Cursos de Formación 2026 de Bahía Hub

El intendente Federico Subielles aseguró que “esta nueva propuesta educativa responde claramente a las expectativas que nosotros depositamos al inicio de la gestión".

Con la presencia del intendente Federico Subielles, esta mañana tuvo lugar la presentación formal de los cursos de formación que se brindarán en el presente año en la sede de Bahía Hub, Fitz Roy 682.

En la ocasión el jefe comunal aseguró que “esta nueva propuesta educativa responde claramente a las expectativas que nosotros depositamos al inicio de la gestión, en un lugar que se ha renovado, que hace en materia de innovación, de buscar ofertas laborales modernas, orientadas para todas las edades” 

“El año pasado logró albergar a más de 10 mil estudiantes, un número realmente muy, muy importante y que reafirma lo que Bahía Blanca significa en materia de economía del conocimiento”, agregó.

Susbielles afirmó que “estamos trabajando en algunos proyectos que tienen que ver con facilitar, con incentivar la llegada de empresas de bases tecnológicas Bahía Blanca, que sin lugar a dudas, en su futuro va a ser un norte en materia de inversión en este tipo de acciones, en este tipo de proyectos”. 

Por su parte Matías Italiano, director comunal de Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo, aseveró que “Bahía Blanca es una ciudad pujante, ciudad cabecera en la región y obviamente no es la excepción en lo que se refiere a innovación y desde el gobierno municipal se apoya fuertemente a todo lo relacionado con este tema, porque innovación y producción caminan de la mano”. 

“Es muy importante para nosotros seguir brindando a la comunidad de Bahía Blanca este tipo de propuestas y que se acerquen a anotarse a la gran cantidad de cursos que tenemos para ellos”, puntualizó.

Finalmente, Guillermina Esmoris, subsecretaria de Innovación, indicó que “este año hemos hecho hincapié en el diseño de los cursos para integrar la inteligencia artificial, que ya es parte de la cotidianeidad de todos. El objetivo es aprender, entre todos, a convivir con esta herramienta, que ya no podemos prescindir”.

Para formar parte de los cursos que se detallan a continuación, los interesados deben ingresar a hub.bahia.gov.ar 


MiniHub (6 a 9 años)
 

  • Robótica
    Taller: Robots que se Mueven y Responden
    Cómo se trabaja: Robots educativos/Simuladores visuales simples/Desafíos cortos/Trabajo en grupo.
     
  • Ciencias
    Taller: Exploradores de Fenómenos
    Cómo se trabaja: Experimentossimples/Materialesreales/Juegos de observación/Registro gráfico y oral.
     
  • Astronomía
    Taller: Viajeros del espacio
    Cómo se trabaja: Simuladores espaciales visuales/Proyecciones e imágenes/Relatos y cuentos del espacio/Juegos de movimiento y representación/Actividades gráficas simples (dibujar, armar, señalar).
     
  • Arte Digital
    Taller: Mundos de videojuegos
    Como se trabaja: Diseño de personajes/escenarios de juegos/ Animación imágenes básicas/Exploración de un “mundo de videojuego”
     

Talleres para chicos (9 a 12 años)
 

  • Laboratorio Multimedia
    Taller: Narrativas Digitales y MundosInteractivos(12 clases)
    Objetivos: Diseñar personajes/Crear escenarios y mundos/Construir historias visuales/Animar escenas/ Producir trailers, cómics animados o recorridos visuales
    Herramientas: Roblox → mundos, escenarios, storytelling/Blockbench → personajes con identidad/Canva → cómics animados y trailers/ IA → fondos, ideas visuales, estilos.
     
  • Laboratorio Tecnología Interactiva (fusión Programación + Fabricación Digital)
    Taller: Sistemas Digitales y Objetos Programables (12 clases)
    Objetivos: Programar comportamientos/Construir objetos simples/Ver respuestas físicas/Diseñar soluciones tecnológicas básicas
    Herramientas: Pictoblox / Scratch con extensionesfísicas/ Microcontroladores educativos(Micro:bit/ placassimples/ kits)/ Componentes básicos (LED, botones, motores pequeños)/ Materiales de armado (cartón, piezas, impresiones simples).
     

Cursos (+ 17 años)

1.Laboratorio Multimedia

Propuesta: arte digital, narrativa visual, animación y creatividad asistida por tecnología.

  • Nivel 1 – Explorador Multimedia con IA (8 clases)
    Herramientas: CapCut , ChatGPT, IA de imágenes
    Herramientas complementarias: Bancos de imágenes y video (Pixels, Pixabay)/ Removedores de fondo con IA/ Herramientas de guión visual simple/ Generadores de música/sonido con IA (básico)
     
  • Nivel 2 – Diseñador de Narrativas Digitales (8 clases)
    Herramientas: Canva , ChatGPT avanzado, bancos IA
    Herramientas complementarias: Canva Animaciones/Storyboard digital/IA para estilos visuales/Herramientas de presentación interactiva/Recursos de branding visual básico
     
  • Nivel 3 – Productor Multimedia Avanzado (8 clases)
    Herramientas: IA de subtitulado, herramientas de publicación
    Herramientas complementarias: Programadores de contenido/Plataformas de distribución (YouTube Studio, Instagram, Spotify Video)/IA para análisis de engagement/Herramientas de accesibilidad (subtítulos, formatos)
     

2.Laboratorio de Programación

Propuesta: desarrollo del pensamiento computacional, lógica y creación de aplicaciones.

  • Nivel 1 – Python: bases para crear (8 clases)
    Herramienta: Python
    Herramientas complementarias: Replit (entorno de desarrollo online)/ChatGPT (asistente para explicar código, errores y lógica)/Diagramas de flujo/ Librerías simples de Python.
     
  • Nivel 2 – Programación física con Arduino (8 clases)
    Herramienta: Arduino
    Herramientas complementarias: Arduino IDE/Sensores y actuadores (LEDs, botones, motores, etc.) /ChatGPT (asistencia en código y conexiones) /Diagramas de conexión/Simuladores de Arduino (como apoyo, no eje).
     
  • Nivel 3 – Desarrollo de Sistemas y PrototiposIntegrados(8 clases)
    Herramientas: Python
    Herramientas complementarias: Integración Python + Arduino/ APIs simples/ Frameworks livianos/IA para testing, documentación y optimización/ Herramientas de versionado y trabajo colaborativo.


3.Laboratorio de Fabricación Digital

Propuesta: prototipado, electrónica básica y materialización de ideas.

  • Nivel 1 – Diseño y Fabricación Inicial (8 clases)
    Herramientas: Tinkercad, impresora 3D, ChatGPT
    Herramientas complementarias: Diseño 3D básico/Materiales y tolerancias/Ensamble simple/IA como asistente de diseño.
     
  • Nivel 2 – Prototipado Funcional (8 clases)
    Herramientas: Fusion 360, impresora 3D/corte láser, ChatGPT, simulaciones
    Herramientas complementarias: Análisis de materiales/Costos y escalabilidad/ Preparación para producción/Optimización de procesos.
     
  • Nivel 3 – Diseño para Producción (8 clases)
    Herramientas: CAD, fabricación digital múltiple, IA para optimización
    Herramientas complementarias: Análisis de materiales/Costos y escalabilidad/ Preparación para producción/ Optimización de procesos.
     

4.Laboratorio de Sonido

Propuesta: voz, sonido y el vivo se convierten en herramientas de comunicación y creación

  • Nivel 1 – Podcast: voz en acción (8 clases)
    Herramientas: Audacity / Reaper
    Herramientas complementarias: Micrófonos USB/ ChatGPT (guión, estructura) / Bancos de sonido/ Plataformas de podcast (Spotify for Podcasters).
     
  • Nivel 2 – Streaming creativo (8 clases)
    Herramientas: OBS Studio
    Herramientas complementarias: Micrófonos + interfaz básica/Plataformas/ ChatGPT/ Herramientas de interacción.
     
  • Nivel 3 - Oratoria y Comunicación (6 clases)
    Desarrollo de habilidades para comunicar ideas, proyectos y propuestas de valor de manera clara, segura y
    persuasiva, en distintos contextos profesionales.

 

Para adultos mayores

  • Laboratorio de Inclusión Digital (adultos mayores)
    Taller: Redes Sociales para la Vida Cotidiana
    Uso consciente y práctico de redes sociales para comunicarse, informarse y compartir contenidos, fortaleciendo vínculos y participación digital.
     
  • Taller: Pagos Digitales y Billeteras Virtuales
    Introducción al uso de billeteras digitales, pagos electrónicos y débitos automáticos, con foco en la seguridad, la comprensión de los procesos y la autonomía financiera.

