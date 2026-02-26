ABSA realizará trabajos este viernes en el barrio Palihue

ABSA informa que este viernes 27 de febrero realizará trabajos en el barrio Palihue que tendrá como consecuencia la falta de agua o la baja presión de la misma en un sector del barrio.

En el marco de la obra de recambio de cañerías en las intersecciones de la calle Cerrito con las calles Jacksonville, Inmigrantes y San Andrés, en Bahía Blanca.

Producto de estas tareas, se afectará con falta de agua el sector comprendido por las calles Sarmiento, Constituyentes, Jacksonville y Cerrito, mientras duren las mismas.

La obra forma parte de los recambios realizados en el marco de la reconstrucción de infraestructura luego de las catástrofes naturales que afectaron nuestra ciudad.

Por esta razón, se solicita cuidar el agua de red disponible en los sectores mencionados, y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.