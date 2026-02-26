Detuvieron a un joven por ingresar en propiedades y resultó herido con un arma blanca

Los Naranjos al 400 lugar de uno de los hechos

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este jueves a un joven de 19 años que había ingresados en dos domicilios, terminó capturado y herido con un arma blanca.

El joven, fue identificado como Lionel Marzoli Álvarez de 19 años de edad, que había entrado en una propiedad en calle Los Tamariscos al 2000, lugar donde fue detenido. Además, vecinos del lugar, identificaron al delincuente quien irrumpió, en momentos previos en una casa en los Naranjos al 4400, donde robó un par de zapatillas, quedando registrado en las cámaras de seguridad.

Las fuerzas policiales trasladaron a Álvarez a la Comisaría Cuarta de Villa Mitre, allí se percataron de que éste estaba herido en el hombro con un corte de arma blanca, por este motivo, fue trasladado al Hospital Penna bajo custodia.