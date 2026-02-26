Altense festejó de local; definen en cancha de Estrella y se juega también en 9 de Julio y Médanos

Altense se quedó con la copa. Foto: gentileza Francisco Neville.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Altense derrotó anoche a Pellegrini, por 83 a 60, y se quedó con el cuadrangular que organizó en el Armando Traini de Punta Alta.

Los cuartos terminaron 22-15, 53-25 y 67-43.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El verde dominó todo el encuentro, con ventaja desde lo físico, considerando que tuvo enfrente un rival que venía de hacer un gran esfuerzo la noche anterior.

El principal goleador del local resultó Braian Baier, con 16 puntos. También terminó con doble dígito Lautaro Jaimes: 13. Y aportaron 7 unidades Ezequiel Pordomingo, Alan Lera y Mateo Ortega.

En el azulgrana, Nicolás Themtham completó 14, Agustín Godeas metió 11, mientras que Juan Castro y Mateo Barrera aportaron 10 cada uno.

Respecto de la continuidad en la preparación de ambos para la LBB Plata en el caso de Altense y Pelle en la LBB Bronce, estos últimos organizaron un cuadrangular para el 7 y 8 de marzo, con la participación de Bahía Basket, Los Andes y La Falda.

Refuerzo

Iván Gómez Lepez se sumará a Pellegrini, tras su paso por Universitario de Salto (Uruguay).

Tercero

Barrio Hospital, que participará de la LBB Oro, venció a Sporting (LBB Bronce), por 78 a 54.

Los parciales fueron 21-10, 37-22 y 53-35.

De esta manera el equipo de Claudio Queti se recuperó de la sorpresiva derrota en el debut frente a Pellegrini.

El principal anotador fue Santiago Hamze, con 17 puntos (13 en el primer cuarto), mientras que José Luis Martínez aportó 15, todos en el último período.

En el Barrio San Martín

Se cierra hoy la Copa MAF que organiza Estrella.

Por el tercer puesto, desde las 20, se miden Olimpo-Sportivo Bahiense, arbitraje de Marjorie Stuardo⁩, Joaquín Irrazábal y Alberto Arlenghi.

⁩ De fondo, a las 21.45, disputarán el Nº1 Estrella y Bahiense del Norte, contralor de Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Leonardo Bressan.

En la primera jornada, Bahiense le ganó a Sportivo, 85 a 59 y Estrella hizo lo propio frente a Olimpo, por 64 a 59.

En 9 de Julio

La segunda fecha del triangular disputan hoy 9 de Julio y San Lorenzo, a las 21, contralor de Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Sam Inglera.

En la programación inaugural, Pacífico venció a 9 de Julio, por 75 a 70.

La actividad continuará el lunes, con San Lorenzo-Pacífico, en el Román Avecilla.

En Médanos

Caza y Pesca Huracán Médanos se presenta por primera vez en sociedad, en el segundo amistoso preparatorio para su debut en la LBB Bronce (ex Tercera).

Juegan frente a Espora, desde las 21, contralor de Néstor y Joel Schernenco.

En el primer encuentro, disputado en el José Galié, los medanenses ganaron 75 a 73.

Te puede interesar

Napostá volvió a casa y Piccinini entró pisando fuerte: "Vamos por la revancha", aseguró el entrenador

Musumeci las vivió todas en Independiente: desde el “hubo años muy duros” al “ahora es una maravilla”

Romerniszyn: el objetivo con Estrella, su descubrimiento en Médanos y el profe que se va despidiendo

Confirmaron las fechas de inicio de las ahora denominadas Liga Bahiense Básquet Oro, Plata y Bronce

Bella Vista hizo una incorporación dirigencial de cara a su regreso al básquetbol

Alan Rava, con la ilusión en Velocidad y el corazón repartido entre Argentino y Pueyrredón

"Hay muchos equipos que pagaron más que Barrio Hospital", aseguró Claudio Queti

Andrés "Tati" Del Sol y el cambio: "Nadie es profeta en su tierra"

Bahiense-Argentino y un 2x1: "Tomé más cosas de él, que él de mí", dijo Iannamico sobre Navallo

"Pancho" Jasen, de cabeza en Alem: su "inexperiencia", el porqué traer extranjeros y una línea a seguir

El debutante Facu Sastre reemplaza a su suegro en Estudiantes y será papá: "Un año lleno de emociones"

Miguel Loffredo, sin vueltas: “Hoy hay mucha mentira en el básquet bahiense”

"Hay cosas que no vamos a negociar, como pagarle a un jugador", dijo Juan Pablo Coronel

Cuarta temporada de Mauro Richotti en Pacífico: "Espero empezar a ver las cosas diferente"

"Lo primero que me preguntaron los dirigentes fue 'qué querés hacer'", contó Julián Turcato