Capturan a tres hombres que intentaron usurpar una casa en Kilómetro 5

Tres hombres fueron capturados durante la jornada del miércoles, luego de que intentaran usurpar una vivienda ubicada en el barrio Kilómetro 5.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Sixto Laspiur 1.887, sobre las 17.

En ese lugar, personal del Comando de Patrullas procedió a la aprehensión de Nicolás y Andrés Donato, de 40 y 37 años respectivamente, y de Oscar D’Addario, de 69, quienes habían ingresado a la vivienda luego de dañar las cerraduras.

Según se indicó, la casa en cuestión se encuentra en venta.