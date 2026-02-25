Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

22.5°

Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

22.5°

Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

22.5°
La ciudad.

El Municipio presenta los Cursos de Formación 2026

La conferencia de prensa, con la presencia del intendente, se realizará este jueves a las 10 en el centro de innovación Bahía Hub, ubicado en Fitz Roy 682.

Los Cursos de Formación 2026 presentará este jueves el municipio bahiense, a la vez que se programó un corte de calle para el tránsito.

La conferencia de prensa se realizará este jueves a las 10 en el centro de innovación Bahía Hub, ubicado en Fitz Roy 682.

Según se indicó, contará con la participación del intendente Federico Susbielles; el titular de la Agencia de Desarrollo Productivo, Innovación y Urbanismo, Matías Italiano, y la subsecretaria de Innovación, Guillermina Esmoris.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE