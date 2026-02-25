El Municipio presenta los Cursos de Formación 2026

Los Cursos de Formación 2026 presentará este jueves el municipio bahiense, a la vez que se programó un corte de calle para el tránsito.

La conferencia de prensa se realizará este jueves a las 10 en el centro de innovación Bahía Hub, ubicado en Fitz Roy 682.

Según se indicó, contará con la participación del intendente Federico Susbielles; el titular de la Agencia de Desarrollo Productivo, Innovación y Urbanismo, Matías Italiano, y la subsecretaria de Innovación, Guillermina Esmoris.