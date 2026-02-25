El crudo reto de Briatore a Franco Colapinto: “El problema sos vos”

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, criticó al piloto argentino de la Formula 1 al asegurar que “el problema era él”, luego de un duro accidente en su debut en Imola durante la temporada 2025.

Según Diario Olé, el tenso momento se captó en cámara de uno de los episodios de la serie documental de Netflix “Drive to Survive”, a horas del estreno de la octava temporada.

El objetivo del pilarense de 22 años en su estreno en el circuito italiano era claro: no cometer errores. No obstante, durante la Q1 (primera sesión de clasificación), Colapinto perdió el control del monoplaza y se estampó contra el muro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Dicho suceso derivó en uno de los momentos que mayor impacto generó en la vista previa de la nueva temporada con una contundente conversación entre Briatore y el corredor albiceleste, que sorprendió a más de uno:

-Colapinto: "Fue una cagada mía".

-Briatore: “No deberías cometer esos errores”.

-Colapinto: “Fue una cagada mía".

-Briatore: “Sí, lo sé, fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía”.

-Colapinto: “Podemos cambiar cosas en mi auto”

-Briatore: “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar".

El diálogo, tal cual se difundió, dejó en claro la exigencia que debió atravesar Colapinto en su primera temporada con la escudería francesa y el nivel de estrés que manejan los pilotos de la máxima categoría del automovilismo.

El argentino fue confirmado como piloto principal de Alpine a mediados del calendario deportivo en reemplazo del australiano Jack Doohan, pero su rendimiento irregular estuvo condicionado no solo por si desempeñó, sino también por el bajo nivel del auto.

A pesar de ese escenario, Briatore y el equipo francés optaron por confirmar a Colapinto para la campaña 2026, donde compartirá equipo con el galo Pierre Gasly.

Según el desempeño mostrado en los tests oficiales previo al inicio de la temporada de la Fórmula 1, el monoplaza de Alpine habría evidenciado un cambio significativo respecto a su antiguo desempeño y tendría contento a todos los integrantes de la escudería, pero también aumentaría las expectativas puestas en ambos corredores.