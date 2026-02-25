A Villa Mitre le ganaron por cansancio: el tricolor perdió frente a Quilmes

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre no pudo repetir esta noche en Mar del Plata y perdió frente a Quilmes, 75 a 68, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

El tricolor venía de ganarle la noche anterior a Unión (80-77) y completó la gira con un triunfo en tres partidos.

Se notó desde el inicio que los locales estaban más frescos, con mayor lucidez, frente a un tricolor que le pesaba el segundo partido consecutivo y tercero de la gira.

Con un inspirado Juane De la Fuente anotó los primeros 9 puntos de Quilmes. Enfrente, Villa Mitre no la metía y perdía en los rebotes. Una mejoría le permitió empatar en 15, aunque cerró el marplatense con triple de De Miguel: 20-15.

Al tricolor se lo vio desconectado, sin poder meterse en juego y siendo testigo de un rival más agresivo, que repartía su protagonismo, dominaba los rebotes y escapaba 30-18, con parcial de 15-3.

Con 5-17 en triples y 4-12 en dobles (2 puntos de Franco Pennacchiotti y cero de Fede Harina), la Villa no tenía respuestas, le tomaban rebotes ofensivos, sumaba pérdidas y llegó a perder 38-23 a falta de 50 segundos para el final del primer tiempo, que terminó 40-26.

Tenía que cambiar mucho para poder traerse algo.

En el inicio del complemento, Darry Moore se mostró activo y fue seguido al cesto, todo lo contrario a la Villa.

De todos modos, después de anotar su primer punto de la noche en el minuto inicial del segundo tiempo, Harina, que venía de meter 25 y el tiro final, creció en su juego. Y el tricolor, de sufrir la máxima en contra (45-27), recortó a 11 (47-36).

Claro que no le alcanzaba, porque el local le permitía llegar hasta ahí y otro vez estiraba la diferencia. No obstante, Villa Mitre renovó algo de energía con Julián Lorca y el aporte de Manu Iglesias, cerrando el cuarto 56-45.

La tendencia se mantuvo en el último período, siendo Lorca el que generaba algo de ilusión en el tricolor.

Y como a Quilmes no le sobraba nada, Villa Mitre, disimulando sus limitaciones físicas y con los habituales relevos acompañando a Lorca fue descontando, para ponerse a 5, algo impensado poco antes.

Ahí apareció en el local Pablo Alderete, quien lideró a su equipo, mientras que Villa Mitre respondió con tiros a distancia de Harina, Tambucci y Blanco, aunque no le dio para más, ya había hecho demasiado desgaste la noche anterior...

El tricolor volverá a jugar el lunes 2, como local, frente a Racing (Avellaneda).