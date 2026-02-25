Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

22.5°

Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 26 de febrero en Bahía Blanca, la costa y la comarca serrana.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 26 de febrero una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 31 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco y soleado a cálido. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte. La visibilidad será buena. 

En la tarde tendremos tiempo cálido y mayormente soleado. El viento tendrá intensidad de leve del Norte rotando al Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es muy alto. La visibilidad será buena.

La noche será templada con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 22 grados centígrados.

Playa y sierras

En las localidades balnearias de Monte Hermoso y Pehuen Co se espera un jueves frío y mayormente soleado a templado, con ascenso de temperatura (12º/23º). El viento será  leve en aumento a moderado del sector Este.

