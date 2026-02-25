Vinícius dejó atrás la polémica y llevó a Real Madrid a los octavos de la Champions

Real Madrid eliminó a Benfica tras vencer 2-1 en el Santiago Bernabéu y repetir el triunfo conseguido en Lisboa.

En un partido intenso, la visita abrió el marcador mediante Rafa Silva para igualar el global.

Sin embargo, la reacción fue inmediata, ya que Eduardo Camavinga empató con un potente remate desde afuera del área y, más tarde, Vinicius definió tras una corrida decisiva para asegurar el pase.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El equipo español ahora enfrentará a Sporting de Lisboa o Manchester City.

En París, PSG empató 2-2 con Mónaco y avanzó con un global de 5-4. Akliouche abrió la cuenta para la visita, pero la expulsión de Coulibaly cambió el trámite.

Marquinhos igualó y Khvicha Kvaratskhelia marcó el tanto decisivo. Jordan Teze descontó sobre el final, aunque no evitó la clasificación parisina.

Atalanta protagonizó una remontada histórica y eliminó a Borussia Dortmund tras vencer 4 a 1 en Bérgamo, resultado que le permitió revertir la derrota 2 a 0 sufrida en Alemania y clasificarse a los octavos de final de la UEFA Champions League.

El local abrió rápido el marcador con Gianluca Scamacca, que empujó un centro de Lorenzo Bernasconi.

Antes del descanso, Davide Zappacosta amplió con un remate que se desvió en Ramy Bensebaini e igualó la serie global.

En el complemento, Mario Pasalic marcó el tercero y puso a Atalanta arriba en la eliminatoria. Borussia Dortmund reaccionó mediante Karim Adeyemi y volvió a meterse en partido.

Sin embargo, cuando todo parecía dirigirse a los penales, un error de Gregor Kobel derivó en un penal cometido por Bensebaini.

En la última jugada, Lazar Samardzic selló el 4 a 1 definitivo y consumó una clasificación épica para el conjunto italiano. (Fuente: NA).