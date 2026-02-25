Liga del Sur: el campeón Huracán debutará ante Libertad en Villa Rosas

La temporada 2026 de la Liga el Sur comenzará con un duelo para alquilar balcones. Tras conocerse el fixture, Libertad recibirá -en principio el domingo 15- al campeón Huracán en el marco de la primera fecha del certamen Apertura de la máxima división liguista.

El Globo es el último campeón y además se reforzó con cantidad y calidad, mientras que el milrrayita también sumó varios elementos de jerarquía para ser protagonista.

La jornada inaugural se completará con Sporting-La Armonía, Bella Vista-San Francisco y Villa Mitre-Liniers.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Fecha por fecha

En el Promocional

El cotejo entre Tiro Federal y Comercial --dos candidatos al ascenso-- sobresale de la primera fecha, que iría el sábado 14.

Además, chocarán Dublin-Rosario Puerto Belgrano, Pacífico BB-Olimpo y Sansinena-Pacífico de Cabildo.

El cronograma completo