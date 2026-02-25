Liga del Sur: el campeón Huracán debutará ante Libertad en Villa Rosas
Choque de candidatos en el inicio de la temporada tras conocerse esta noche el fixture. En el Promocional, sobresale el cotejo Tiro Federal-Comercial.
La temporada 2026 de la Liga el Sur comenzará con un duelo para alquilar balcones. Tras conocerse el fixture, Libertad recibirá -en principio el domingo 15- al campeón Huracán en el marco de la primera fecha del certamen Apertura de la máxima división liguista.
El Globo es el último campeón y además se reforzó con cantidad y calidad, mientras que el milrrayita también sumó varios elementos de jerarquía para ser protagonista.
La jornada inaugural se completará con Sporting-La Armonía, Bella Vista-San Francisco y Villa Mitre-Liniers.
Fecha por fecha
En el Promocional
El cotejo entre Tiro Federal y Comercial --dos candidatos al ascenso-- sobresale de la primera fecha, que iría el sábado 14.
Además, chocarán Dublin-Rosario Puerto Belgrano, Pacífico BB-Olimpo y Sansinena-Pacífico de Cabildo.
El cronograma completo