Detienen en Punta Alta a un hombre acusado de robar un auto en Bahía Blanca

Personal de la Estación de Policía de Punta Alta aprehendió este mediodía a un hombre de 33 años acusado de haber sustraído un automóvil en Bahía Blanca.

En el procedimiento, que fue este mediodía a las 13.05, se aprehendió Kevin Narváez, señalado como autor del robo de un vehículo marca Renault Mégane, color gris.

El hecho ocurrió ayer, cerca de las 13.50, en Saavedra al 3300 de Bahía Blanca, estando el rodado estacionado en la vía pública con las llaves colocadas, situación que fue aprovechada por el sospechoso para abordarlo y dirigirse hacia Punta Alta.

El vehículo fue detectado por cámaras del Centro Único de Monitoreo (CEUM) bahiense y por el sistema de monitoreo de Punta Alta. En el análisis de las imágenes se observa con claridad el rostro y la fisonomía del conductor.

En el operativo trabajaron el CEUM, el Monitoreo Punta Alta, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Comunal de Punta Alta y la Comisaría Primera de Bahía Blanca.

La causa quedó en manos de la UFIJ N° 7 Bahía Blanca, que tras cumplimentar las diligencias de rigor dispuso la libertad del aprehendido, en el marco de lo establecido por el Código Procesal Penal.

Continúa la investigación para dar con el paradero del vehículo sustraído.

El acusado, oriundo de San Martín, había recuperado la libertad a mediados de 2025 tras cumplir una condena por homicidio.