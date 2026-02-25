Sudamericano Sub 20 femenino: Argentina goleó a Paraguay 4 a 0 y sigue con vida
El combinado albiceleste, con la bahiense Delfina Lombardi, se jugará el pasaje al Mundial el sábado ante Colombia.
Argentina goleó al anfitrión Paraguay por 4 a 0 y mantuvo viva la ilusión de clasificarse al Mundial Sub 20 femenino.
En la anteúltima jornada del hexagonal final, el combinado albiceleste estaba obligado a ganar y lo hizo con autoridad ante el anfitrión.
Fue el primer éxito albiceleste en este segundo tramo de la competencia.
Annika Paz, Kishi Núñez --2-- y Agustina Maldonado marcaron los tantos de Argentina, que tuvo a la bahiense Delfina Lombardi entre las suplentes.
El sábado, en horario a confirmar, se medirá ante Colombia en la última jornada. Un triunfo la clasificará automáticamente a la cita ecuménica. Si empata o pierde, deberá esperar otros resultados.
Posiciones: 1) Brasil 10 puntos (clasificado); 2) Ecuador, 8 (clasificado); 3) Colombia, 4 (0 de diferencia), Argentina, 4 (-1), Paraguay, 4 (-4) y 6) Venezuela, 2 (-4).