Federal A: se postergó la fecha de inicio y Olimpo y Villa Mitre compartirán la Zona 4

Este viernes, en la reunión que los dirigentes de los clubes mantendrán, desde las 13, en la sede de la AFA, quedará definido el fixture y la forma de disputa de la edición 2026 del torneo Federal A.

Al inicio de la semana se conocieron las Zonas que, por cercanía geográfica y para evitar viajes largos, componen los 37 equipos participantes. Los dos representantes de la Liga del Sur, Olimpo y Villa Mitre, integran la 4, de 9 elencos, evitando, por ejemplo, a rivales “de siempre” como Cipolletti y Rincón de los Sauces, que van a la 3.

Junto a aurinegros y tricolores estarán Germinal de Rawson, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sol de Mayo, Santamarina de Tandil, Alvarado, Círculo Deportivo y Kimberley.

La fecha de comienzo para la competencia no será el 15 de marzo, sino el 22, aunque debe ser ratificada en el encuentro dirigencial.

Las Zonas

La 1

El Linqueño

Gimnasia de Chivilcoy

Independiente de Chivilcoy

Douglas Haig

Escobar FC

Defensores de Villa Ramallo

Gimnasia de Concepción del Uruguay

Sportivo Las Perejas

9 de Julio

Sportivo Belgrano

La 2

Juventud Antoniana

Tucumán Central

San Martín de Formosa

Sol de América

Sarmiento de Resistencia

Defensores de Puerto Vilelas

Sarmiento La Banda

Bartolomé Mitre

Boca Unidos

La 3

Cipolletti

Deportivo Rincón

Huracán LH

San Martín de Mendoza

FADEP

Juventud Unida de San Luis

Costa Brava

Atenas de Río Cuarto

Deportivo Argentino Monte Maíz

La 4

Germinal

Brown de Madryn

Sol de Mayo

Olimpo

Villa Mitre

Alvarado

Santamarina

Círculo Deportivo

Kimberley