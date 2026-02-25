Federal A: se postergó la fecha de inicio y Olimpo y Villa Mitre compartirán la Zona 4
El fixture se sorteará este viernes y el 22 de marzo será el día para el comienzo de la competencia.
Este viernes, en la reunión que los dirigentes de los clubes mantendrán, desde las 13, en la sede de la AFA, quedará definido el fixture y la forma de disputa de la edición 2026 del torneo Federal A.
Al inicio de la semana se conocieron las Zonas que, por cercanía geográfica y para evitar viajes largos, componen los 37 equipos participantes. Los dos representantes de la Liga del Sur, Olimpo y Villa Mitre, integran la 4, de 9 elencos, evitando, por ejemplo, a rivales “de siempre” como Cipolletti y Rincón de los Sauces, que van a la 3.
Junto a aurinegros y tricolores estarán Germinal de Rawson, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sol de Mayo, Santamarina de Tandil, Alvarado, Círculo Deportivo y Kimberley.
La fecha de comienzo para la competencia no será el 15 de marzo, sino el 22, aunque debe ser ratificada en el encuentro dirigencial.
Las Zonas
La 1
El Linqueño
Gimnasia de Chivilcoy
Independiente de Chivilcoy
Douglas Haig
Escobar FC
Defensores de Villa Ramallo
Gimnasia de Concepción del Uruguay
Sportivo Las Perejas
9 de Julio
Sportivo Belgrano
La 2
Juventud Antoniana
Tucumán Central
San Martín de Formosa
Sol de América
Sarmiento de Resistencia
Defensores de Puerto Vilelas
Sarmiento La Banda
Bartolomé Mitre
Boca Unidos
La 3
Cipolletti
Deportivo Rincón
Huracán LH
San Martín de Mendoza
FADEP
Juventud Unida de San Luis
Costa Brava
Atenas de Río Cuarto
Deportivo Argentino Monte Maíz
La 4
Germinal
Brown de Madryn
Sol de Mayo
Olimpo
Villa Mitre
Alvarado
Santamarina
Círculo Deportivo
Kimberley