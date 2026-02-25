Bahía Blanca | Sabado, 28 de febrero

Fútbol.

Por la vía de los penales, Argentinos Juniors quedó eliminado

El Bicho perdió ante Barcelona de Ecuador 5 a 4 desde los 12 pasos y tras perder 1 a 0 en los 90 minutos reglamentarios.

Fotos: Facundo Morales.

Argentinos Juniors no hizo pesar la localía y quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder por penales ante Barcelona 5 a 4, luego de caer 1 a 0 en los 90 minutos reglamentarios.

De esta manera, el Bicho --que había ganado 1 a 0 en la ida como visitante-- se despidió rápidamente de la competencia.

Jhonny Quiñónez --a los 21 minutos de la segunda etapa-- marcó el tanto de los ecuatorianos, que mandó el partido a la definición desde el punto penal.

Por esa vía, Barcelona se impuso 5 a 4, pese a que Román Riquelme tuvo un macht point para el Bicho en el sexto penal de la serie.

Para los vencedores anotaron Quiñonez, Báez, Villalba, Parrales y Celiz. Los disparos de Tomás Martínez y Rangel los atajó Cortés.

Para Argentinos convirtieron Lezcano, López Muñoz, Lozano y Giacone. Fallaron Iván Morales --se lo atajó Contreras--, Román Riquelme --travesaño-- y Godoy, desviado.

En la próxima instancia, Barcelona chocará ante Botafogo, que eliminó a Nacional de Potosí.

Deportes.

