La ciudad.

Otra vez los trapitos: detuvieron a uno por hurto

El delincuente se había llevado algunos elementos de la caja de una camioneta.

Personal de la comisaría Cuarta terminó deteniendo a un hombre, que suele desempañarse como cuidacoches en Misioneros y Lainez, por un hurto.

Alberto Damián Rusth, de 31 años, había sustraído una caja con cables y elementos de fibra óptica del interior de la caja de una camioneta. 

El rodado, una Ford Ranger, estaba estacionada en Cramer al 1300.

La captura se produjo en la citada intersección de Lainez y Misioneros.

