Condenaron a prisión perpetua al autor de un femicidio en Pigüé

El Tribunal Oral Criminal Nº 2 condenó a Leandro Sebastián Torres a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género en perjuicio de Clara Elizabeth Romero Candia, registrado en la localidad de Pigüé.

Los jueces entendieron que la violencia de género estuvo plenamente demostrada a partir de las declaraciones testimoniales recibidas en el debate en las que se dio cuenta que la víctima era acosada, perseguida en su día habitual por parte de Torres.

El hombre, según se estableció, quería saber constantemente con quién estaba, qué hacía y le pedía hacer llamadas de video para ver dónde y con quién se encontraba, a fin de descartar la existencia de hombres en el lugar.

También se valoraron los testimonios que dieron cuenta que durante su internación en el hospital -por una operación-, Torres no quería que otras personas tocaran a la víctima, en especial enfermeros varones.

Si bien los testigos no hablaron de golpes o maltrato físico por parte del acusado, los jueces entendieron que esa circunstancia no desacredita la violencia psicológica e incluso económica que Torres ejerció sobre Romero Candia, dado que la hostigaba por teléfono, se quedó con sus pertenencias cuando ella llegó a Pigüé, la buscaba en su trabajo y se determinó que la mujer quería ir a Paraguay para escapar de esa situación.

Según la causa, investigada por la UFIJ N° 5, el hecho se produjo el 14 de noviembre de 2023, en el interior del domicilio ubicado en calle Alem 379 de esa localidad, cuando el hombre con la utilización de un cuchillo le habría causado la muerte de manera intencional a la mujer, con quien mantenía una relación de pareja.

La víctima sufrió una lesión punzo cortante en el tórax, que le causó la muerte por shock hipovolémico grave e irreversible a nivel abdominal.