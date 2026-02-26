Recopa: Lanús va por el golpe en Brasil ante Flamengo

Con la ilusión de hacer historia, Lanús visitará esta noche al encumbrado Flamengo, en la revancha de la Recopa 2026.

El granate se presentará este jueves desde las 21.30 en el Estadio Maracaná tras haber ganado la ida por la mínima diferencia.

El uruguayo Gustavo Tejera será el encargado de impartir justicia.

Lanús se impuso la semana pasada 1-0 con gol de Rodrigo Castillo y, por tal motivo, los dirigidos por Mauricio Pellegrino se presentarán en Río de Janeiro con la intención de seguir agrandando su historia y sus vitrinas.

El crédito obtenido tras un 2025 inolvidable parece estar cerca de agotarse en el conjunto más popular de Brasil. Silbidos y un Maracaná semivacío fueron las postales que dejó la goleada del último campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão ante humilde Madureira por el Torneo Carioca, consecuencia de la caída en La Fortaleza -por la mínima en el juego, por mucho más en el desarrollo- y de un comienzo de año irregular para Flamengo.

La ilusión sigue intacta en el pueblo granate. De la mano de Rodrigo Castillo -héroe de la ida a pesar de una lesión y por su poder de gol-, el sueño continental tendrá una nueva parada en Río de Janeiro, apenas cinco meses después de la igualdad con Fluminense que supuso un paso más para la conquista de la Copa Sudamericana 2025. Con su participación en el Apertura pausada, todos los cañones apuntan a lograr la cuarta estrella internacional en tierras brasileñas.

Posibles formaciones:

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Lucas Paquetá, Erick Pulgar; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Everton; Pedro. DT Filipe Luis.

Lanús: Nahuel Losada; Tomas Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.