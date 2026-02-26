Bahía amaneció entre las ciudades más frías del país y por la tarde llegará a 31 grados

Bahía Blanca arrancó el jueves con un contraste térmico bien marcado: a las 6 de la mañana se ubicaba entre las ciudades más frías del país.

Según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), registró 6,2 ºC y una sensación térmica de 4,3 ºC, lo que la posicionó en el tercer lugar del listado nacional. Por delante aparecieron Azul, con 5,1 ºC, y San Carlos de Bariloche, con 4,8 ºC.

Sin embargo, el abrigo de primera hora durará poco. De acuerdo al pronóstico de Satelmet, la jornada tendrá un giro pronunciado, la temperatura trepará hasta los 31 ºC y convertirá el día en uno típicamente cálido.

Durante la mañana el tiempo se presentará fresco y soleado, con tendencia a templarse hacia el mediodía. El viento soplará leve del sector norte y la visibilidad será buena.

Por la tarde se espera un escenario cálido y mayormente soleado. El viento continuará leve, inicialmente del norte y luego rotará al sudeste. Además, el índice de radiación ultravioleta será muy alto, por lo que se recomienda protección adecuada para la exposición al sol.

Hacia la noche el ambiente se tornará templado, con cielo poco nuboso. Para la medianoche se prevé una temperatura cercana a los 22 ºC.