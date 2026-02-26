JCI y UIBB proponen una experiencia estratégica orientada a emprendedores

Junior Chamber International (JCI) Argentina junto a la Unión Industrial Bahía Blanca (UIBB) desarrollarán este viernes un encuentro destinado a la comunidad emprendedora.

Se trata del JCI In Business, una experiencia exclusiva destinada a emprendedores, empresarios y profesionales que buscan fortalecer su gestión, ampliar su visión estratégica y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

La participación es con cupo limitado y sujeta a una selección de perfiles. El evento arrancará a las 17.30, en el Salón Héroes de Malvinas de la Municipalidad. Y no es arancelado.

Las personas interesadas pueden postularse completando el formulario respectivo que pueden encontrar en las páginas de la UIBB o de la JCI.

El programa, instrumentado con éxito el año pasado en San Martín, Mendoza; en el marco de la Convención Nacional de la JCI Argentina, apunta a fortalecer el ecosistema emprendedor y empresarial local mediante la formación práctica, inspiración y generación de vínculos estratégicos.

“Se refiere claramente a una oportunidad de conectar. Una especie de ronda de negocios en la que se desarrollan mesas de mentoreo, donde un mentor va asesorando y oficiando de consultor en un evento exclusivo y a la vez reducido para que todos los concurrentes puedan conectar”, aclara la tresarroyense Milagros Morresi, tesorera de JCI,

“Se cuenta con un panel de inspiración, de referentes, al cabo casos de éxito que básicamente vienen a contar un poco su historia, sus desafíos. Y a desmitificar un poco todo lo que rodea al área emprendedora empresarial que, sabemos, en la Argentina siempre tiene sus pormenores”, acotó.

El cierre del evento, señaló, será con un lounge de negocios donde se compartirá la idea de generar un business matching para que “hasta puedan encontrar a un proveedor, a un cliente, a alguien con quien emprender un proyecto o negocio”.

Por su parte Ximena Funes, a cargo de la coordinación del espacio Pymes de la UIBB y quien junto al departamento de Jóvenes acompaña a la gente de la JCI para que los mentores --de los que también será parte-- “puedan fluir de la mejor manera”, resaltó la importancia de la amalgama de ambas instituciones para la realización de este encuentro.

“Somos entidades que trabajamos por objetivos comunes y nos unimos para que estos eventos tengan el mayor impacto posible. Cómo puedo llevar a cabo un plan de negocios, cómo puedo organizarme, proyectarme y, por qué no, ¡creérmela un poco! Todos los emprendedores, aunque de pronto estén arrancando en el garage de sus casas, deben intentarlo. Estos espacios también son para eso. Para tomar un envión”, manifestó Ximena.

Ambas informaron que durante cuatro horas, el evento se desarrollará en tres instancias principales. En primer lugar, se realizarán rondas de mentoreo simultáneas con mesas temáticas en Finanzas, Gestión del Talento, Liderazgo y Propiedad Intelectual.

En grupos reducidos, los participantes rotarán por cada mesa y recibirán asesoramiento personalizado de especialistas.

Luego, se desarrollará un panel de inspiración con referentes empresariales que compartirán sus desafíos y aprendizajes en un formato dinámico y participativo.

El encuentro finalizará con un espacio de networking y degustación de vinos y especias, diseñado para facilitar conexiones de valor, alianzas estratégicas y oportunidades.