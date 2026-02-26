El Municipio secuestró 15 vehículos que funcionaban como Uber

El Municipio de Coronel Rosales secuestró unos 15 autos que funcionaban como Uber en las últimas semanas

Según trascendió, en algunos casos eran contratados a través de la aplicación y en otros a través de alguna otra app o directamente a través de Whatsapp.

“Hasta que no haya una ordenanza que los regule, para nosotros son remises o taxis truchos, no cumplen las normativas vigentes y no están habilitados para trasladar pasajeros”, explicó a El Rosalenio una fuente del Municipio.

Entre esas faltas, lo que se argumenta desde el Municipio es que en la gran mayoría de los casos de secuestros realizados, el conductor no tenía carnet profesional y los vehículos no tenían seguros contra terceros convencional o que no eran válidos para los pasajeros.

“Uber existe pero es una plataforma virtual, que no se hace cargo de los pasajeros. El responsable es el chofer”, explicaron.

Los servicios de transporte de pasajeros, como lo son los taxis, remises o colectivos – cada uno con sus particularidades – tienen todos distintas regulaciones y normativas locales. Hasta el momento no existe una que regule estos servicios particulares que se contratan a través de aplicaciones, y que no tienen permisos de taxis o remises.

Por ello, desde el Concejo Deliberante, con algunas presentaciones de la oposición desde hace poco más de un año comenzó a instalarse el tema. Sin embargo, nunca con la fuerza suficiente como para elaborar y aprobar una legislación.

En el último tiempo, se supo también que desde el Municipio proyectan la elaboración de un proyecto de Ordenanza junto al bloque oficialista de Unión por la Patria.

La idea es tomar como referencia la ordenanza aprobada en Bahía Blanca a fines del año pasado.