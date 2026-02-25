Proponen que los comercios gastronómicos instalen desengrasadoras para proteger la red cloacal

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ordenanza que propone la instalación obligatoria de cámaras desengrasadoras en comercios gastronómicos, industriales y otros establecimientos que generen efluentes con alto contenido graso.

Según indicaron, la medida busca proteger la red cloacal en medio de las obras de reparación y recambio de colectoras que se ejecutan en distintos sectroes de Punta Alta.

"Actualmente, gran parte de la infraestructura sanitaria de la ciudad data de 1949 y presenta un marcado deterioro producto del paso del tiempo, el crecimiento urbano y la falta histórica de renovación integral. Las obras gestionadas por el Municipio y ejecutadas con el acompañamiento técnico y financiero del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires representan una inversión significativa para recuperar un servicio esencial", indicaron en la propuesta..

"En ese contexto, la ordenanza busca acompañar esa inversión con herramientas que

garanticen su sostenibilidad en el tiempo, reduciendo taponamientos, desbordes y costos de mantenimiento derivados del vertido indebido de grasas", agregaron desde el bloque, al tiempo que señalaron que la adecuación tiene bajo costo relativo y evita gastos mayores a futuro, tanto para el Estado como para los comercios.

El proyecto prevé además un plazo de adaptación para los establecimientos ya habilitados.