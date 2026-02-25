Detienen a un hombre por lesiones gravísimas tras una agresión

La Secretaría de Seguridad de Coronel Rosales informó que, en un trabajo conjunto entre la Policía de Seguridad Comunal y la Sub DDI local, fue aprehendido un hombre de 35 años imputado por el delito de lesiones gravísimas.

Se trata de Pablo Ayala, de 35 años, quien quedó a disposicón de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

El hecho se originó el 14 de febrero pasado, alrededor de las 20, cuando personal policial acudió a un domicilio de Hipólito Yrigoyen al 1.700, en el barrio Villa Mora de Punta Alta.

Allí, Cristian Samanich Rojas (39) fue hallado inconsciente. En un primer momento se informó que podría tratarse de una ingesta de estupefacientes, por lo que fue trasladado al Hospital Municipal "Eva Perón" y luego derivado al Penna de Bahía Blanca.

Al día siguiente, un parte médico indicó que la víctima presentaba traumatismo de cráneo con hemorragia cerebral, por lo que debió realizarse una craniectomía descompresiva.

Agregaron que el paciente permanece en coma inducido y con pronóstico reservado.

Ante la gravedad del cuadro, la Sub DDI puntaltense asumió la investigación. Tras relevar cámaras de seguridad y tomar testimonios, se determinó que las lesiones fueron producto de un golpe de puño.

Tras la identificación del sospechoso de la agresión, el pasado 21 de febrero, personal policial realizó vigilancia encubierta en el domicilio del imputado y concretó su aprehensión.

De acuerdo con lo informado, el magistrado interviniente avaló el procedimiento y, tras la declaración indagatoria, la Ayudantía Fiscal solicitó la conversión de la aprehensión de Ayala en detención, medida que fue otorgada en las últimas horas.