Mal día para los argentinos: tres derrotas en el ATP de Santiago

Camilo Ugo Carabelli durante su derrota en octavos de final del ATP de Santiago. Foto: NA.

Tres tenistas argentinos sufrieron derrotas en los partidos que se disputaron durante la jornada del miércoles, por los octavos de final del ATP 250 de Santiago de Chile, que le da cierre a la gira sudamericana.

Los jugadores albicelestes que cayeron fueron Camilo Ugo Carabelli (4), Francisco Comesaña (7) y Mariano Navone.

El primero de ellos perdió con el alemán Yannick Hanfmann por 4-6 y 3-6, el marplatense con el italiano Andrea Pellegrino por 6-7 (3), 7-6 (2) y 3-6, mientras que Navone fue derrotado por el ítalo-argentino Luciano Darderi (2), por 3-6, 6-3 y 4-6.

Con una derrota complicada para su posición de privilegio en el ranking ATP, Camilo Ugo Carabelli no pudo defender las semifinales a las que había accedido el año pasado y fue sorprendido por Hanfmann, que necesitó de solo tres quiebres para llevarse el triunfo, en su quinto match point.

Quien tuvo una floja gira sudamericana fue Francisco Comesaña, que debía defender 241 puntos y apenas pudo quedarse con 33 unidades en un 2026 de arranque difícil para él.

Habiendo caído con un rival inferior como Andrea Pellegrino, destacado únicamente en el aspecto físico y la potencia de sus tiros, Comesaña sufrió quiebres en todos los sets, cuatro en total, y perdió luego de casi tres horas de juego.

Además, el “Tiburón” cayó hasta el puesto 82 del ranking en vivo, por lo que tendrá complicaciones para jugar el cuadro principal de los próximos Masters 1000 de Indian Wells y Miami, cuyas pistas duras y rápidas se acomodarían a su juego de mejor manera que el polvo de ladrillo sudamericano.

Por su lado, Navone no pudo dar la sorpresa y fue derrotado por Darderi.

A pesar de presentar batalla e incluso quedarse con el segundo set, el nacido en 9 de Julio no pudo sobreponerse a la fortaleza mental y el despliegue físico del representante de la selección italiana, que se encuentra en el mejor ranking de su carrera, en la vigesimoprimera posición, y está teniendo una buena gira sudamericana en la que, aunque cayó en primera ronda en el ATP 500 de Río, jugó la final del Argentina Open. (NA).