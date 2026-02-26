Liga Nacional: Azpilicueta y Bettiga en el top 10 de mejores jugadas

El festejo del alero pringlense, quien fue elegido en el Quinteto Ideal de la semana. Foto: La Liga Contenidos.

En el tramo final (últimos 10 partidos) de la fase regular, la Liga Nacional de básquetbol ingresó en un receso por la ventana FIBa., por lo que la principal competencia profesional del país se reanudará el próximo miércoles 4 de marzo.

El seleccionado argentino jugará en nuestro país dos partidos en el camino hacia el Mundial de Qatar 2027. Ambos se llevarán a cabo en el estadio de Obras Basket: el primero este viernes ante Uruguay (21.30) y el segundo frente a Panamá el próximo lunes (18.30). Serán televisados por TyC Sports, DSports (Directv) y Courtside1891.

En cuanto a la Liga, se cerró la semana 20, en la que el alero pringlense Valentín Bettiga quedó seleccionado en el Quinteto Ideal tras sus buenos números en las últimas presentaciones con Ferro, líder de la competencia. El ex Olimpo promedió, en sus últimos dos partidos, 11,0 puntos, 7,5 rebotes y una valoración de 25 puntos.

Bettiga también protagonizó la cuarta mejor jugada de la semana en el top 10, con una asistencia "de fantasia" en el partido ante Instituto que le permitió al Verde recuperar la punta, duelo en el que también participó el bahiense Jano Martínez

Completan el quinteto el base Jeremías Sandrini (Argentino de Junín, con 23 puntos, 3 asistencias y 26 de valoración en un partido), el escolta Michael Smith (Boca Juniors, 19,7 puntos, 5 rebotes y 17,7 de valoración en 3 juegos), el ala-centro Gonzalo Bressan (Olímpico de La Banda, 16 puntos, 13 rebotes y 33 de valoración en un partido) y el centro Bryan Carabalí (Gimnasia CR, 15 puntos, 11 rebotes y 36 de valoración en un juego).

Otro de los destacados en el top 10 de mejores jugadas de la semana, elaborado por la propia Liga Nacional, fue el bahiense Alejo Azpilicueta, quien protagonizó una volcada espectacular en el éxito de Oberá TC (Misiones) frente a San Lorenzo de Almagro.

Este es el compacto de las 10 mejores jugadas de la última semana: