Comienza una nueva temporada de MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Una nueva temporada de MotoGP comenzará este jueves por la noche cuando inicien las prácticas libres del GP de Tailandia.

Por su parte los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli (ambos de KTM) se ilusionan en Moto 3.

En lo que respecta a la categoría reina del motociclismo, el español Marc Márquez (Ducati) intentará repetir lo hecho el año pasado, en el que tuvo una de las temporadas más dominantes de la historia para quedarse con su séptimo título en la categoría e igualar la marca de la leyenda italiana Valentino Rossi.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En caso de consagrarse nuevamente, Márquez, de solo 33 años, igualará al máximo ganador de la categoría, que es el italiano Giacomo Agostini. Sus otros títulos, además de aquel del año pasado, se dieron en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Ilusión albiceleste

A su vez, en Moto 3 habrá doble ilusión para la Argentina gracias a las participaciones de Perrone y Morelli.

Perrone viene de tener un increíble 2025, en el que terminó 10° con 134 puntos e incluso consiguió muy buenos resultados, como los podios en Países Bajos y Hungría.

Morelli, por su parte, terminó 24° con 18 puntos, aunque esto se explica por el lado de que disputó pocos Grandes Premios (sumó en 5 de 8).

El cronograma de Perrone y Morelli en Moto 3 (hora de Argentina):

Hoy: práctica libre a las 23.

Mañana: práctica 1 a las 2.15 y práctica 2 a las 22.40.

Sábado: qualy 1 a las 2.45 y qualy 2 a las 3.10.

Domingo: carrera a las 2.