Quiso resistirse a un requerimiento policial y fue detenido

El hecho ocurrió en la intersección de calle 9 de Julio y Av Colón.

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo a un hombre que se negó a ser identificado y atacó al personal policial con golpes de puño y patadas en el sector del macrocentro bahiense.

Fue finalmente identificado como Diego Dante Maccagnoni de 36 años de edad, quien fue trasladado a la dependencia de la Comisaría Segunda por haber intentado golpear a las fuerzas de seguridad.

El arribo del personal del Comando de Patrullas al lugar fue mediante un requerimiento al 911.

