Suramericanos de la Juventud: habrá una representante de Palihue en la Selección de tiro con arco

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

A 45 días del inicio de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, va tomando forma la delegación que representará a nuestro país en los diferentes deportes.

Así, en las últimas horas, la Federación Argentina de Tiro con Arco oficializó la lista de atletas que competirá en Panamá, entre el 15 y el 18 de abril.

Serán seis arqueros, cuatro en recurvo y dos en compuesto, en la categoría U18.

Entre los citados se destaca la presencia de Isabella Amanda Chorvat, misionera (del Club Centro de Cazadores), pero radicada en nuestra ciudad, representante del club Palihue y pupila de Mauro de Mattia, entrenador, entre otros, del olímpico Damián Jajarabilla. Viene de ser campeona sudamericana en 2025 y de participar en Campus DAR (Desarrollo al Alto Rendimiento) en el CeNARD junto a un puñado de bahienses.

También competirán con arco recurvo Bianca Sofía González (CACE Archery), Gabriel Tonina (Tiro Federal de Chajarí) y Thiago Barbieri (CACE Archery); mientras que en compuesto estarán Carlos María Della Penna (Tiro con Arco Gualeguaychú) y María Belén Giménez (Academia de Tiro con Arco HOODS).

Isa y De Mattia, con los colores de la Selección

La competencia se llevará a cabo en el estadio de arquería situado dentro de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

La actividad se desarrollará bajo las reglas de World Archery: en el evento de arco recurvo se competirá a la distancia de 60 metros; mientras que arco compuesto tirará desde 50 metros.

Los equipos por modalidad estarán conformados por dos atletas femeninas y dos atletas masculinos del mismo país. Los equipos se clasificarán tomando el puntaje de la Ronda de Clasificación individual. Lo mismo sucederá para los equipos mixtos.

En total, la disciplina entregará 30 medallas; 10 de ellas, de oro.