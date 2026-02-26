Concurso abierto en la Orquesta Sinfónica

Los Organismos Artísticos del Sur convocan a un concurso abierto para cubrir seis cargos en la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca.

Las pruebas se desarrollarán entre el lunes 6, martes 7 y el miércoles 8 de abril.

Serán públicas y abiertas, y contemplarán la evaluación práctica de la aptitud necesaria para el cargo.

Los/las aspirantes podrán consultar e inscribirse desde el lunes 23 de marzo al día 27 de marzo inclusive, vía mail en: [email protected].

El concurso se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de abril en el lugar que determine la Coordinación.

Las pruebas de oposición y antecedentes para todos los concursos contemplan la evaluación práctica de la aptitud necesaria para la obtención del cargo y constan de ejecución e interpretación de obras a elección del participante y de obras impuestas que serán evaluadas por un jurado.

Los requisitos y condiciones para participar en el concurso podrán consultarse en la web del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires o en el siguiente link:

Resolución, Reglamento y Formulario Orquesta.

Se buscan ocupar seis cargos correspondientes al Agrupamiento I - Artístico de la Ley N° 12.268: