Concurso abierto en la Orquesta Sinfónica

Serán seis cargos en la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca de los Organismos Artísticos del Sur.

Orquesta Sinfónica Provincial (Fotos OAS)

Los Organismos Artísticos del Sur convocan a un concurso abierto para cubrir seis cargos en la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca.

Las pruebas se desarrollarán entre el lunes 6, martes 7 y el miércoles 8 de abril.

Serán públicas y abiertas, y contemplarán la evaluación práctica de la aptitud necesaria para el cargo.

Los/las aspirantes podrán consultar e inscribirse desde el lunes 23 de marzo al día 27 de marzo inclusive, vía mail en: [email protected].

El concurso se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de abril en el lugar que determine la Coordinación.

Las pruebas de oposición y antecedentes para todos los concursos contemplan la evaluación práctica de la aptitud necesaria para la obtención del cargo y constan de ejecución e interpretación de obras a elección del participante y de obras impuestas que serán evaluadas por un jurado.

Los requisitos y condiciones para participar en el concurso podrán consultarse en la web del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires o en el siguiente link:
Resolución, Reglamento y Formulario Orquesta.

Se buscan ocupar seis cargos correspondientes al Agrupamiento I - Artístico de la Ley N° 12.268:

  • - Un (1) cargo de Solista Principal de Orquesta - Violoncello, Categoría 18, Clase III
  • - Tres (3) cargos de Parte Real Orquesta - Segundo Violín, Categoría 15, Clase VI
  • - Un (1) cargo de Parte Real Orquesta - Corno, Categoría 15, Clase VI
  • - Un (1) cargo de Parte Real Orquesta - Contrabajo, Categoría 15, Clase VI

