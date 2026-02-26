Encontraron abandonado en Punta Alta un auto robado en Bahía

La Policía de Punta Alta informó que anoche encontraron abandonado en el barrio Los Álamos el auto que el martes había sido robado en Bahía Blanca.

Se trata de un Renault Mégane, dominio (sin colocar) HMB 264, por el cual un hombre se había entregado previamente en la comisaría puntaltense, como presunto autor del hecho, aunque luego quedó en libertad.

El vehículo fue hallado en el cruce de las calles 2 de Abril y 17 de Febrero. Tras su secuestro, la UFIJ Nº 7, a cargo de la causa, ordenó la presencia de peritos de la Policía Científica, a fin de levantar rastros y eventuales huellas de los autores del delito.

El Renault, tal como se informara, había sido sustraído el martes, sobre las 13.50, cuando su dueño estacionado para comprar en un negocio en Saavedra al 3.300, de Bahía Blanca, y lo dejó con las llaves colocadas.

Ayer, sobre el mediodía, se presentó en la comisaría de Punta Alta Kevin Narváez, de 33 años, y dijo ser el autor del hecho, aunque no aportó dónde se encontraba el rodado.

En principio el hombre fue aprehendido por la Policía, aunque luego, por disposición judicial, recuperó la libertad a fin de avanzar con la investigación y determinar que, efectivamente, Narváez tuvo que ver con el robo.

Trascendió que Narváez es oriundo de San Martín, en el Gran Buenos Aires, y que purgó una condena por homicidio por la cual recuperó la libertad a mediados del año pasado.