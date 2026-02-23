Extendieron el plazo de inscripción para la Escuela de Aprendices

La Escuela de Aprendices de Puerto Belgrano extendió el plazo de inscripción para las diferentes especialidades que se ofrecen para el ciclo lectivo 2026.

Será hasta el jueves 5 de marzo, en la Oficina de Incorporación Zonal ESSA en el ingreso a la base por el Puesto N° 2.

Los interesados podrán optar entre Carpintería Naval, Máquinas Navales, Estructuras Navales, Motores Navales, Electrónica Naval y Electricidad Naval.

Son requisitos para el ingreso ser argentino (nativo o por opción), tener entre 18 y 30 años y contar con título de estudios secundarios.

Los interesados deberán presentar:

- Acta de nacimiento original y fotocopia,

- DNI original y dos fotocopias,

- título o certificado analítico de Secundaria completa o constancia de estudios realizados,

- cuatro fotos carnet y

- certificado de Antecedentes Penales otorgado por la Policía Federal.

Además, entregarán una carpeta de tres solapas (no plastificada y sin elástico) y el certificado de buena salud.

También deberán llenar la Planilla de salud (https://www.esap.armada.mil.ar/assets/files/PLANILLA-SALUD.pdf) y la Planilla de inscripción (https://drive.google.com/drive/folders/15BOgLVhb9VYYP9E4D6HB5nNYNawQEFlU)

Para mayor información, comunicarse al teléfono 02932 48-9829 o por correo a [email protected]