Extendieron el plazo de inscripción para la Escuela de Aprendices
Hasta el 5 de marzo.
La Escuela de Aprendices de Puerto Belgrano extendió el plazo de inscripción para las diferentes especialidades que se ofrecen para el ciclo lectivo 2026.
Será hasta el jueves 5 de marzo, en la Oficina de Incorporación Zonal ESSA en el ingreso a la base por el Puesto N° 2.
Los interesados podrán optar entre Carpintería Naval, Máquinas Navales, Estructuras Navales, Motores Navales, Electrónica Naval y Electricidad Naval.
Son requisitos para el ingreso ser argentino (nativo o por opción), tener entre 18 y 30 años y contar con título de estudios secundarios.
Los interesados deberán presentar:
- Acta de nacimiento original y fotocopia,
- DNI original y dos fotocopias,
- título o certificado analítico de Secundaria completa o constancia de estudios realizados,
- cuatro fotos carnet y
- certificado de Antecedentes Penales otorgado por la Policía Federal.
Además, entregarán una carpeta de tres solapas (no plastificada y sin elástico) y el certificado de buena salud.
También deberán llenar la Planilla de salud (https://www.esap.armada.mil.ar/assets/files/PLANILLA-SALUD.pdf) y la Planilla de inscripción (https://drive.google.com/drive/folders/15BOgLVhb9VYYP9E4D6HB5nNYNawQEFlU)
Para mayor información, comunicarse al teléfono 02932 48-9829 o por correo a [email protected]