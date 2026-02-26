Preocupación en Villa Serra por robos reiterados: “Ya es alevoso, no se puede vivir así"

La tranquilidad que, aseguran, caracterizaba al barrio Villa Serra quedó atrás. Vecinos del sector manifestaron su preocupación por una serie de robos que se vienen repitiendo en las últimas semanas.

“Estamos bastante preocupado porque esto está pasando mucho últimamente. El barrio era bastante tranquilo, pero ahora ya es mucho. Es alevoso, porque se agarran con domicilios como si fueran clientes”, sostuvo René en diálogo con Panorama, por LU2.

De acuerdo con su testimonio, los delincuentes actúan tanto en ausencia como con los propietarios dentro de las casas. “Las dos cosas, aunque parezca mentira: no habiendo gente y estando gente en su domicilio”, afirmó.

También señaló que las medidas de seguridad no parecen disuadir a los autores. “Hay gente que tiene vigilancia propia con cámaras, bien iluminado el domicilio y, aunque esté todo filmado, pasan como si nada. No les preocupa para nada. Están las filmaciones, se ve todo clarito”, remarcó.

“Hay un par de filmaciones que pareciera que fuera la misma persona", agregó.

Anabella, otra vecina del sector de Falcón al 3100, contó que sufrió tres episodios en poco más de un mes.

“Yo lo he sufrido en carne propia. Entraron y lograron lo que querían dos veces. La tercera no, pero porque uno ya no duerme y está pendiente de las cámaras”, relató. Según detalló, los hechos ocurrieron el 14 de enero, el 14 de febrero y el 23 de este mes, cuando volvieron a intentar ingresar.

“En ese lapso modificamos nuestra casa con más seguridad: más llaves, más trabas, más pasadores, subimos el paredón, pusimos un montón de cosas. Igual intentó ingresar la misma persona”, aseguró.

La mujer afirmó que, a su entender, se trata siempre del mismo individuo. “Anda solo, se lo ve siempre solo y es el mismo. Tiene el mismo calzado, la misma gorra y el mismo andar. Me doy cuenta que es el mismo”, describió.

La situación alteró por completo la dinámica familiar. “Llegamos y en lugar de ver una película, nos sentamos a ver los videos a ver qué sucedió durante el día. Es un desastre que uno tenga que estar viendo así”, lamentó.

Madre de tres hijas de 24, 18 y 14 años, aseguró que vive con temor permanente. “Las tengo presas. No porque desconfíe de ellas, sino porque no estoy tranquila. Una quiere salir a bailar y le tengo que decir que no. No tenemos vida”, expresó.

Los vecinos también cuestionaron la actuación policial. “La policía brilla por su ausencia. Recién ahora estamos teniendo más presencia, pero calculo que es por la movida que venimos haciendo”, dijo Anabella.

Recordó que en uno de los robos llamó al 911 y aseguró que la respuesta fue insuficiente. “Te atienden en Mar del Plata y te preguntan 5000 veces dónde queda y el chorro ya se fue, es una vergüenza. En mi segundo robo nunca apareció la policía”, afirmó.

Mientras tanto, los vecinos mantienen un grupo de WhatsApp para alertarse ante movimientos sospechosos, aunque reconocen que no alcanza. “Nosotros cumplimos, pagamos nuestros servicios. Exigimos que del otro lado también se cumpla. Así no se puede vivir”, concluyó.