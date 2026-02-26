Comerciantes piden eliminar la ciclovía de Yrigoyen y hay polémica con los ciclistas

Las ciclovías vuelven a quedar en el centro del debate. Esta vez, comerciantes de la ciudad presentaron un pedido para que se retire la traza instalada en calle Hipólito Yrigoyen, al señalar distintos perjuicios para la actividad del sector. Desde la ONG Sustentabilidad Integral, en cambio, rechazaron la solicitud y defendieron la infraestructura por los beneficios que, sostienen, aporta en materia de movilidad y seguridad vial.

La Cámara de Comercio encabezó el reclamo y elevó un pedido formal al Ejecutivo local para que se retire la ciclovía de Hipólito Yrigoyen, en el tramo que va desde la Plaza Rivadavia en dirección a avenida Alem.

"Nuestra institución considera que la actual configuración vial ha generado una distorsión negativa en el mercado inmobiliario comercial de la ciudad, fundamentada en los siguientes pilares: Fomento a la Inversión Privada y el Empleo, Ampliación de la Oferta y Descentralización de Precios, Recuperación del Valor Urbanístico", indica el comunicado firmado por su titular, Facundo Borri.

En contrapartida, desde la ONG Sustentabilidad Integral, que articula con el Municipio en la promoción de la movilidad sustentable, cuestionaron el planteo y advirtieron sobre las consecuencias de una eventual marcha atrás: "Ante los recientes planteos de un grupo de comerciantes que solicitan la eliminación de la ciclovía de calle Yrigoyen, desde la Asociación Civil Plataforma Sustentabilidad Integral (PSI) manifestamos nuestra profunda preocupación por el retroceso que esta medida implicaría para la ciudad".

"La evidencia técnica y la experiencia de múltiples ciudades muestran que eliminar ciclovías no mejora el tránsito, no incrementa las ventas y no resuelve problemas de seguridad. Por el contrario, aumenta la congestión, la exposición al riesgo vial y la dependencia del automóvil", ampliaron.

Ambas partes exponen sus argumentos y, aunque coinciden en que la ciclovía representa una alternativa válida para la movilidad urbana (e incluso reconocen que los bahienses la han incorporado a sus hábitos de traslado), sostienen que en determinados sectores puntuales su implementación genera más dificultades que soluciones concretas.

La principal queja de los comerciantes pasa por el estacionamiento y la detención de los clientes: "La eliminación de la posibilidad de detención y estacionamiento ha vuelto inviables los modelos de negocio en esta zona", afirman. Además, agregan que hay una concentración de la demanda de alquileres en pocas cuadras del microcentro producto de que no es sencillo recorrer los lugares por el impedimento que genera la ciclovía.

Por último, el comunicado de la Cámara indica que "necesitamos una calle Yrigoyen dinámica, donde el flujo vehicular sea compatible con el acceso de los clientes a los comercios, devolviéndole su estatus de arteria clave para el desarrollo local".

Por su parte, quienes impulsan la bicicleta como herramienta clave para reducir la circulación de automóviles y promover una relación más equilibrada con el ambiente y la salud pública, sostienen que no existen fundamentos técnicos que justifiquen la eliminación de la ciclovía ni evidencias de que su retiro vaya a resolver otros problemas urbanos.

"Enunciar que la infraestructura ciclista genera caos o congestión es desconocer las propias evidencias urbanas", sostuvieron. Y remarcaron que eliminarlas genera "inequidad vial" y "erosiona la democracia en las calles”.

Por último, esgrimen que la seguridad vial empeoraría ante el retiro del carril exclusivo para bicicletas: "Reducir la infraestructura segura de movilidad activa como las ciclovías no contribuirá a disminuir los números de siniestrabilidad. Todo lo contrario: sin espacios segregados para los modos vulnerables, la probabilidad de siniestros viales aumenta por el aumento de puntos de conflicto entre autos, bicicletas y peatones".

Para finalizar, enumeran una serie de beneficios asociados al uso de la bicicleta como medio de transporte y remarcan que forma parte de la solución a los desafíos urbanos actuales, no del problema.

La polémica está abierta, se verá que tipo de soluciones se plantean ante los argumentos y pedidos encontrados de dos posturas que deberán llegar a un acuerdo lógico y superador para todos.