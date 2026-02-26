Rosario presentó los Jadar Junior ante las federaciones nacionales y el COA

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El Comité Organizador de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior, que se llevarán a cabo el año que viene en Rosario, presentó en la sede del Comité Olímpico Argentino el evento ante representantes de Confederaciones, Federaciones, Asociaciones y uniones deportivas de todo el país.

El acto fue encabezado por el presidente del COA, Mario Moccia; el secretario general de la institución, Víctor Sergio Groupierre; y el subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Rosario, Diego Sebben.

Los Jadar Junior se disputarán en abril de 2027 y estarán destinados a atletas menores de 21 años con la intención de transformarse en una plataforma formativa hacia el Ciclo Olímpico y Paralímpico, completando el esquema competitivo nacional iniciado con la primera edición de los Jadar de mayores en 2025, que contó con cobertura de La Nueva.

"La primera experiencia fue altamente positiva. Eso se vio reflejado en los resultados y en lo que significó para cada Federación y para el Movimiento Olímpico tener un evento de jerarquía nacional preparatorio para los Juegos Suramericanos, en el primer año del Ciclo Olímpico”, manifestó Moccia.

"La idea es trabajar desde ahora hasta abril de 2027 con los secretarios de Deporte y con las Federaciones para que estos Juegos se constituyan en los Juegos Nacionales oficiales de cada uno de los deportes, convocando a muchos más atletas que en la edición de mayores”, señaló.

Asimismo, indicó que “el rango es referencial y se ubica dos años por debajo de los Juegos Panamericanos Junior. La idea es que este evento sea preparatorio para esa cita y nos permita contar, con dos años de anticipación, con una base deportiva consolidada para competir en las mejores condiciones”.

Sebben, por su parte, presentó en detalle el proyecto organizativo y dimensionó su alcance.

"Los Jadar de mayores nos permitieron construir y, sobre todo, corregir aspectos propios de una primera experiencia de semejante magnitud. El evento superó las expectativas de todos los deportes y esa fue la piedra fundacional que hoy nos permite proyectar los Jadar Junior”, mencionó.

El subsecretario explicó que la competencia tendrá una estructura ampliada respecto de la edición anterior: “Ya no serán cinco días como en los Jadar de mayores. El volumen de atletas será mucho mayor, por lo que vamos a replicar el modelo organizativo de los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, con dos olas de competencia durante diez días. Estimamos más de 10 mil deportistas".

También destacó el regreso de un Fan Fest como espacio de encuentro intergeneracional y la centralización de las ceremonias de premiación y remarcó que el proyecto contempla la integración plena entre deporte convencional y adaptado en los mismos escenarios de competencia.

Asimismo, puso en valor el legado en infraestructura que dejarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cuyas obras permitirán contar con estadios y espacios de nivel internacional pocos meses antes de los Jadar Junior.