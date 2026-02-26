Finalissima: se agotaron las 88.966 entradas para España-Argentina

El imponente Estadio de Lusail, en Qatar, donde Argentina se consagró campeón mundial. Foto: FIFA.

La Finalissima entre España y Argentina ya es un lleno absoluto. Las 88.966 localidades que se pusieron ayer a la venta para el partido se agotaron en apenas dos horas, confirmando la enorme expectación que ha generado el duelo entre el campeón de Europa y el campeón de América.

El escenario será el imponente Estadio de Lusail, en Qatar, el mismo recinto que contuvo la final del Mundial de 2022. En ese estadio, el 18 de diciembre de 2022, Lionel Messi levantó la Copa del Mundo con Argentina tras una final inolvidable.

Ahora, el recinto volverá a vestirse de gala para un título que, aunque de carácter oficioso y organizado conjuntamente por UEFA y la CONMEBOL, despertó una expectativa comparable -salvando las distancias- a la de una gran final mundialista.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Qatar vive días de máxima ilusión ante la visita de dos de las selecciones más potentes y carismáticas del planeta. España, vigente campeona de Europa, y Argentina, actual campeona del mundo y de América, disputarán el encuentro a menos de tres meses de que empiece el Mundial de 2026.