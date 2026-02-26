Villa Talleres: una familia perdió todo en un incendio

Un incendio provocó esta madrugada daños totales en una vivienda ubicada en la zona de Villa Talleres.

El siniestro se produjo alrededor de las 2, en Plunkett al 1500, y afectó un inmueble ocupado por una pareja y sus dos pequeñas hijas.

Aparentemente el fuego habría comenzado por un desperfecto eléctrico en una construcción ubicada en la parte delantera del terreno y alcanzó la propiedad, afectando muebles, electrodomésticos y otras pertenencias.

Fuentes oficiales indicaron que la familia logró salir del lugar y que recibieron asistencia en el lugar por la inhalación del humo.

En el sitio trabajaron bomberos voluntarios de Ingeniero White, personal policial del Comando de Patrulla y del servicio de emergencias Siempre.

A partir de lo ocurrido, los damnificados solicitaron la colaboración de aquellos que puedan ayudarlos con la donación de prendas de vestir, calzado y otros elementos (colchones, camas, heladera, etc).

Las personas que puedan hacerlo se deben comunicar al teléfono (291) 402-0331.