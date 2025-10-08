Cambios en las ciclovías: eliminan la que iba por Azara, un sector de Balboa y la de Soler hasta Cerri

El subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte del Municipio, Fabián Lliteras, anunció esta mañana modificaciones en dos ciclovías de las calles bahienses.

El anuncio se realizó en el Parque Independencia donde se inauguraron unos 350 metros de ciclovía de dos metros de ancho que va por dentro del Parque Independencia, lo que permitirá eliminar la ciclovía que iba por la calle, desde Azara y San Lorenzo, hasta Balboa y Munilla.

"A partir de esta cambio los ciclistas deberán ingresar al parque por San Lorenzo y podrán circular de manera más segura por su interior hasta Balboa y Munilla, ya que la existencia del Jardín Botánico y el Club Tiro Federal no nos permite seguir por el interior de ese espacio público", explicó Lliteras.

Desde Munilla hacia las Tres villas la ciclovía seguirá por la calle, ya que en ese tramo el tránsito es un poco más fluido. La mayor conflictividad se daba en Azara y en la intersección de esa calle con Balboa.

Al mismo tiempo en que se hacían los anuncios personal municipal se encontraba retirando la ciclovía que va por Soler, desde General Paz hacia avenida Cerri.

"Tenía muy poco uso y no era seguro para quienes circulaban por el lugar, por lo que se decidió mantener la de Cerri, General Paz y Corrientes", explicó Lliteras.

Consultado por el futuro del sistema en las diferentes calles bahienses, Lliteras sostuvo que se encuentran realizando diferentes estudios para implementar cambios si se consideran necesarios.

La ciclovía de Azara y Balboa se había instalado a mediados de 2023 durante la gestión de Héctor Gay y desde entonces hubo varios cuestionamientos por el poco espacio que quedaba para circular para los autos en esas calles de doble sentido de circulación.

Ese mismo año desde el peronismo presentaron una iniciativa para pedir la modificación de la misma tras las quejas de vecinos del sector.