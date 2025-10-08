Investigan a un policía bahiense que estaría implicado en la venta de droga

Agentes de Prefectura Naval secuestraron droga durante 7 allanamientos realizados hoy en esta ciudad e Ingeniero White, en el marco de una causa en la que se investiga a un policía bahiense presuntamente vinculado con la venta de estupefacientes.

El sospechoso es efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y actualmente presta servicio en la comisaría Quinta del barrio Noroeste.

Prefectos se presentaron en la sede policial de Don Bosco al 1800, donde secuestraron dispositivos electrónicos que tendrían conexión con el delito investigado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Otro de los procedimientos se efectuó en un inmueble ubicado en Cabral y Guillermo Torres, en White.

La investigación por infracción a la ley de drogas (23.737) está a cargo del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez.

Anteriormente el oficial implicado cumplió funciones en la comisaría Tercera de la mencionada localidad portuaria.

La identidad del sindicado todavía no se dio a conocer de manera oficial.