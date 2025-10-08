Reimpresión de boletas: a cuántos bonos de jubilados equivale el gasto que quiere hacer el Gobierno

En medio de un fuerte ajuste sobre jubilaciones, prestaciones en discapacidad y medicamentos, el gobierno de Javier Milei pretende la autorización de reimpresión de las boletas electorales con un costo de $ 12.169.655.000, que equivalen a 174.000 bonos que se le paga a los jubilados y que no tienen actualización desde marzo de 2024.

La erogación podría observarse como menor ante el tamaño del gasto público, pero contrasta con todas las decisiones de reducción que tomó el gobierno de Milei, dado además que esto se debe a un problema propio del partido que encabeza.

La pregunta que muchos se hacen es si también se hubiese avanzando en un pedido en ese sentido si el cambio lo hubiese tenido que realizar un partido de menor representación.

Si tomamos en cuenta que una Aasignación Universal por Hijo ronda los $ 95.000, el gasto en la reimpresión de boletas representa unas 128.000 asignaciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por otro lado, en el caso de la Tarjeta Alimentar que tiene un beneficio de $ 60.000, se podrían otorgar otras 200.000 en forma extraordinaria o mejorar temporalmente las actuales. (NA)