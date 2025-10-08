Rechazan el pedido para que Santilli sea primero en la lista de La Libertad Avanza

El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, rechazó hoy un pedido para que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados por la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires.

El magistrado resolvió "no hacer lugar a los corrimientos solicitados por la alianza La Libertad Avanza" para el 26 de octubre.

José Luis Espert, en medio de sospechas por presuntos vínculos narco, renunció a la candidatura y Santilli, que era el 3 de la lista, pretendía pasar al 1.

Pero el corrimiento será por el orden del resto de la nómina, según dispuso el juez, por lo que la primera candidata a diputada nacional en esa boleta será la exmodelo y conductora Karen Reichardt, seguida del dirigente del Pro. Detrás seguirán Gladys Humenuk y el coordinador de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja.

A través de un escrito, Ramos Padilla declaró "la inconstitucionalidad de la aplicación del art. 7 del Decreto 171/19 para el reemplazo del primer candidato titular de la lista, conforme los alcances establecidos en el punto VII de los considerandos de la presente".

Ramos Padilla adecuó la lista de candidatos porque entendió que el decreto "no puede aplicarse para quién encabeza una lista" y que a la renuncia de Espert se acompañaron otras dos adicionales, Lucía Benardoni y María Gabriela Gobea "que buscaban alterar artificialmente la composición de género".

"La intempestiva renuncia de dos candidatas mujeres fuerza una situación en la que, de no realizarse el reemplazo de Santilli por Espert, quedarían dos varones juntos al final de la lista (...), produciéndose artificialmente una aparente inconstitucionalidad similar a la declarada por la C.S.J.N.”, sostuvo el magistrado.

El juez señaló que permitir ese movimiento “implicaría tolerar que el remedio (paridad) se vuelva en contra del propio colectivo protegido”, citando la postura de la fiscal María Laura Roteta, quien dictaminó en el mismo sentido.

Si queda firme lo resuelto por Ramos Padilla, la lista quedó conformada en este orden en sus primeros cinco lugares: Karina Celia Vázquez (Karen Reichardt), Diego César Santilli, Gladys Noemí Humenuk, Sebastián Miguel Pareja y Johanna Sabrina Longo. (NA)